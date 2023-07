L’Abreuvoir aux Loups 8 rue des artisans Vouziers, 12 juillet 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Découvrez la Loupin’up, bière blonde de caractère, exclusive de l’Abreuvoir aux Loups. Vente de bières et autres boissons régionales spiritueux, vins et rhum. Accessoires vins. Paniers et articles cadeaux. Pour vos repas de famille, entres amis, festivités en tout genre, pour particuliers / professionnels, associations. nous mettons à disposition des boissons et reprise des non consommés. (voir conditions) Ouvert le mercredi de 14h à 18h30, du jeudi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

8 rue des artisans

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



Discover the Loupin’up, a blond beer of character, exclusive to the Abreuvoir aux Loups. Sale of beers and other regional spirits, wines and rum. Wine accessories. Baskets and gift items. For your family meals, between friends, festivities of all kinds, for individuals / professionals, associations. we provide drinks and recovery of non-consumed. (see conditions) Open on Wednesday from 2pm to 6:30pm, Thursday to Saturday from 9am to 12pm and from 2pm to 6:30pm

Descubra la Loupin’up, una cerveza rubia con carácter, exclusiva del Abreuvoir aux Loups. Venta de cervezas y otros licores regionales, vinos y ron. Accesorios para el vino. Cestas y artículos de regalo. Para sus comidas familiares, entre amigos, fiestas de todo tipo, para particulares / profesionales, asociaciones. proporcionamos bebidas y retiramos lo no consumido. (ver condiciones) Abierto el miércoles de 14h a 18h30, de jueves a sábado de 9h a 12h y de 14h a 18h30

Entdecken Sie das Loupin’up, ein charaktervolles helles Bier, das exklusiv von L’Abreuvoir aux Loups hergestellt wird. Verkauf von Bier und anderen regionalen Getränken Spirituosen, Wein und Rum. Zubehör für Weine. Geschenkkörbe und -artikel. Für Ihre Familien- und Freundesessen, Feiern aller Art, für Privatpersonen / Gewerbetreibende, Vereine. stellen wir Getränke zur Verfügung und nehmen nicht verbrauchte Getränke zurück. (siehe Bedingungen) Geöffnet am Mittwoch von 14 bis 18.30 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme