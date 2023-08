Bal à la Méjanes 8, Rue des Allumettes, Aix-en-Provence (13) Bal à la Méjanes 8, Rue des Allumettes, Aix-en-Provence (13), 30 septembre 2023, . Bal à la Méjanes Samedi 30 septembre, 20h30 8, Rue des Allumettes, Aix-en-Provence (13) Gratuit Pour la soirée de clôture de la bibliothèque Méjanes avant travaux, Aix Balèti vous fait danser dans la Cour Carré. Au programme: – Initiation et bal avec les musiciens d’Aix Balèti- Bal avec La Sialyre Entrée gratuite Auberge espagnole (chacun ramène ce qu’il souhaite partager, à boire et/ou à manger) source : événement Bal à la Méjanes publié sur AgendaTrad 8, Rue des Allumettes, Aix-en-Provence (13) 8, Rue des Allumettes, 13090 Aix-en-Provence, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44578 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

