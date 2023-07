Cet évènement est passé LES ATELIERS DU 8 8 rue de Verdun Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic LES ATELIERS DU 8 8 rue de Verdun Pornic, 11 juillet 2023, Pornic. Pornic,Loire-Atlantique Les ateliers proposent différentes possiblilités: encres, monotype….

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

8 rue de Verdun

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The workshops offer a range of possibilities: inks, monotypes… Los talleres ofrecen diversas opciones: tintas, monotipos, etc. Die Workshops bieten verschiedene Möglichkeiten an: Tinte, Monotypie… Mise à jour le 2023-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu 8 rue de Verdun Adresse 8 rue de Verdun Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 8 rue de Verdun Pornic

8 rue de Verdun Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/