Soirée spéciale Brassens
Tence, 25 novembre 2023

Tence,Haute-Loire

Soirée spéciale BRASSENS.

Mardjane Chemirani et René Brion.

Avec la participation de l’école de musique du Haut-Lignon.

Chorale, guitares, accordéons, violons, violoncelles..

2023-11-25 20:30:00

Ciné Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Special BRASSENS evening.

Mardjane Chemirani and René Brion.

With the participation of the Haut-Lignon music school.

Choir, guitars, accordions, violins, cellos.

Velada especial BRASSENS.

Mardjane Chemirani y René Brion.

Con la participación de la escuela de música de Haut-Lignon.

Coro, guitarras, acordeones, violines, violonchelos.

Besonderer Abend mit BRASSENS.

Mardjane Chemirani und René Brion.

Unter Mitwirkung der Musikschule Haut-Lignon.

Chor, Gitarren, Akkordeon, Violinen, Cellos.

