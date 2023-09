Un mois pour les détenu.e.s 8 Rue de Saint Agrève Tence, 15 novembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Projection de 3Le trou ». un grand classique de Jacques Becker, en noir et blanc. Drame à suspens, librement inspiré d’un roman de José Giovanni..

2023-11-15 20:30:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

8 Rue de Saint Agrève Ciné Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of 3Le trou ». Jacques Becker’s classic black-and-white film. Suspenseful drama, loosely based on a novel by José Giovanni.

Proyección de 3Le trou, uno de los grandes clásicos de Jacques Becker, en blanco y negro. Un drama de suspense, basado libremente en una novela de José Giovanni.

Vorführung von 3Le trou ». Ein großer Klassiker von Jacques Becker, in Schwarz-Weiß. Spannungsgeladenes Drama, frei nach einem Roman von José Giovanni.

