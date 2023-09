5ème Festival du fauteuil rouge 8 RUE DE SAINT-AGREVE Tence, 8 octobre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX

Documentaire français de Laetitia Moller..

2023-10-08 20:30:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

8 RUE DE SAINT-AGREVE Ciné Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



THE POSITIVE ENERGY OF THE GODS

French documentary by Laetitia Moller.

LA ENERGÍA POSITIVA DE LOS DIOSES

Documental francés de Laetitia Moller.

DIE POSITIVE ENERGIE DER GÖTTER

Französischer Dokumentarfilm von Laetitia Moller.

