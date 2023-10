Free Folk Quartet à la MJC Nomade 8, Rue de Norvège, Vandœuvre-lès-Nancy (54) Free Folk Quartet à la MJC Nomade 8, Rue de Norvège, Vandœuvre-lès-Nancy (54), 20 octobre 2023, . Free Folk Quartet à la MJC Nomade Vendredi 20 octobre, 20h00 8, Rue de Norvège, Vandœuvre-lès-Nancy (54) Gratuit La MJC Nomade fête ses 10 ans à l’espace Jean Rostand et invite Free Folk Quartet pour un bal acoustique Au programme, un répertoire musical sans frontières pour accompagner un florilège de plus de danses traditionnelles : polkas, mazurkas, jigs, reels, scottishes, gavottes, maraîchines, branles, valses, bourrées… S’adresse à tout public : Mélomanes, danseurs débutants et expérimentés, jeunes et moins jeunes… www.freefolkquartet.fr https://www.facebook.com/FreeFolkQuartet/ source : événement Free Folk Quartet à la MJC Nomade publié sur AgendaTrad 8, Rue de Norvège, Vandœuvre-lès-Nancy (54) 8, Rue de Norvège, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France [{« link »: « http://www.freefolkquartet.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/FreeFolkQuartet/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45738 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Autres
Lieu
8, Rue de Norvège, Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Adresse
8, Rue de Norvège, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy, France

