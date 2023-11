Vide-grenier à l’école Saint-Apollinaire 8 rue de Mulhouse Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Vide-grenier à l’école Saint-Apollinaire 8 rue de Mulhouse Valence, 18 novembre 2023, Valence. Valence,Drôme Stands de vêtements, jouets, jeux et décoration de Noël !.

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 15:00:00. .

8 rue de Mulhouse Ecole Saint-Apollinaire

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Stalls selling clothes, toys, games and Christmas decorations! Puestos de ropa, juguetes, juegos y adornos navideños Stände mit Kleidung, Spielzeug, Spielen und Weihnachtsdekoration!

