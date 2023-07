Petit-dej à la ferme 8 rue de Luppachh Bouxwiller, 12 juillet 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Haut-Rhin

Venez découvrir la ferme à travers ses activités matinales : vous pourrez vous essayer à la traite des vaches et nourrir les animaux avant de prendre un petit dej à base des produits de la ferme !.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . EUR.

8 rue de Luppachh

Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the farm through its morning activities: you can try milking the cows and feeding the animals before having a breakfast based on the farm’s products!

Venga a descubrir la granja a través de sus actividades matinales: podrá probar a ordeñar las vacas y dar de comer a los animales antes de disfrutar de un desayuno a base de productos de la granja

Entdecken Sie den Bauernhof bei seinen morgendlichen Aktivitäten: Sie können versuchen, die Kühe zu melken und die Tiere zu füttern, bevor Sie ein Frühstück mit den Produkten des Bauernhofs zu sich nehmen!

