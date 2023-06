Randonnée bien accompagnée 8 rue de Luppach Bouxwiller, 13 juillet 2023, Bouxwiller.

Bouxwiller,Haut-Rhin

La balade se fait en marchant avec l’âne mais en cas de fatigue, les enfants pourront se reposer un peu sur son dos..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . EUR.

8 rue de Luppach

Bouxwiller 68480 Haut-Rhin Grand Est



The walk is done by walking with the donkey but in case of fatigue, the children can rest a little on his back.

Caminas con el burro, pero si estás cansado, los niños pueden descansar un rato sobre su lomo.

Bei der Wanderung geht man mit dem Esel, aber wenn die Kinder müde werden, können sie sich ein wenig auf seinem Rücken ausruhen.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de tourisme du Sundgau