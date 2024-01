FESTI’CUIVRES – NOTILUS – QUINTET – JAZZ, AMBIENT, TECHNO 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc, samedi 10 février 2024.

Bar-le-Duc Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

Notilus porte le nom du sous-marin imaginé par Jules Verne dans Vingt-mille lieues sous les mers et piloté par le Capitaine Nemo. Ici, cinq musiciens strasbourgeois sont aux commandes de ce vaisseau-quintet composé de cuivres – trombone, trompette, saxophone –, de batterie et de musiques électroniques vintage et contemporaine. Il ne s’agit pas seulement d’électro jazz, mais de nouveaux territoires musicaux à défricher : rock progressif, free jazz, dub voire même quelques mélopées orientales ou balkaniques. Une musique hypnotique qui ne met pas longtemps à nous envoyer en orbite.

Notilus quintet, c’est un voyage à la fois crépusculaire et lumineux…

Paul Barbieri, cornet à pistons, effects / Guillaume Nuss, trombone, effects / Christophe Rieger, saxophones, effects / Philippe Rieger, machines,/ Samuel Klein, batterie.

Entrée libre.Tout public

0 EUR.

8 Rue de l’Étoile Auditorium du CIM

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par OT SUD MEUSE