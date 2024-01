FESTI’CUIVRES / CRÉATION NOLOSÉ – CLASSES DE CUIVRES & PERCUSSIONS DU CIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc, dimanche 4 février 2024.

Bar-le-Duc Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04 17:30:00

De Cuba au Vénézuela en passant par la Colombie, Porto Rico ou la République Dominicaine, Nolosé est une invitation au voyage dans les Caraïbes. Laissez-vous transporter et pourquoi pas, venez danser sur les rythmes de Salsa, Merengue, Boléro, Cha cha cha, Cumbia, Plena et autres Sangueo.

Avec les élèves des classes de cuivres et percussions du Conservatoire Intercommunal de Musique, les pupitres de cuivres de l’orchestre d’harmonie et les élèves de Terminale Espagnole 1ere langue du lycée Poincaré.

Nolosé, un gros rayon de soleil des Tropiques au cœur de l’hiver Lorrain !

José Gimenez (chant, piano), Pablo Rondo et Johann Grégoire (percussions), Frank Casanova (cor) & Arnaud Schmidt (trompette).

Entrée libre.Tout public

0 EUR.

8 Rue de l’Étoile Auditorium du CIM

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



