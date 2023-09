CONCERT – ROBBIE AVENAIM 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc, 18 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Solo de batterie et vibraphone préparé, mécanismes et électronique. Figure majeure de la scène expérimentale internationale, Robbie Avenaim (Australie) a développé depuis 25 ans un langage musical unique et hautement personnel à la batterie.

Concert Cim/Acdim, en partenariat avec le festival «DeNSiTéS».

Entrée gratuite.. Tout public

Mercredi 2023-10-18 18:00:00 fin : 2023-10-18 19:30:00. 0 EUR.

8 Rue de l’Étoile Auditorium du CIM

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Drum solo and prepared vibraphone, mechanisms and electronics. A major figure on the international experimental scene, Robbie Avenaim (Australia) has been developing a unique and highly personal musical language on drums for 25 years.

Cim/Acdim concert, in partnership with the « DeNSiTéS » festival.

Free admission.

Solo de batería y vibráfono preparado, mecanismos y electrónica. Robbie Avenaim (Australia), figura destacada de la escena experimental internacional, lleva 25 años desarrollando un lenguaje musical único y muy personal con la batería.

Concierto Cim/Acdim, en colaboración con el festival « DeNSiTéS ».

Entrada gratuita.

Solo für Schlagzeug und präpariertes Vibraphon, Mechaniken und Elektronik. Robbie Avenaim (Australien) ist eine wichtige Figur der internationalen experimentellen Szene und hat in den letzten 25 Jahren eine einzigartige und höchst persönliche musikalische Sprache am Schlagzeug entwickelt.

Konzert Cim/Acdim, in Partnerschaft mit dem Festival « DeNSiTéS ».

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE