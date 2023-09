CONCERT – THE LOVE TOUR 8 Rue de l’Étoile Bar-le-Duc, 7 octobre 2023, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Poète au verbe juste et sensible, chanteur talentueux à la mélancolie sublime et sublimée, Paul revient avec son quintet pour nous parler d’amour. Avec Paul Barbieri (voix, trompette), Thomas Valentin (clavier), Martin Hupfel (guitare), Philippe Klawitter (contrebasse) et Cédric Lemaire (batterie).. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 22:00:00. 5 EUR.

8 Rue de l’Étoile Auditorium du CIM

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Paul Barbieri is a poet with a precise and sensitive voice, a talented singer with a sublime and sublimated melancholy. He returns with his quintet to talk to us about love. With Paul Barbieri (vocals, trumpet), Thomas Valentin (keyboard), Martin Hupfel (guitar), Philippe Klawitter (double bass) and Cédric Lemaire (drums).

Paul Barbieri es un poeta sensible, un cantante de talento con una melancolía sublime y sublimada, y vuelve con su quinteto para hablarnos de amor. Con Paul Barbieri (voz, trompeta), Thomas Valentin (teclado), Martin Hupfel (guitarra), Philippe Klawitter (contrabajo) y Cédric Lemaire (batería).

Als Poet mit dem richtigen und sensiblen Wort, als talentierter Sänger mit einer erhabenen und sublimierten Melancholie kehrt Paul mit seinem Quintett zurück, um uns von der Liebe zu erzählen. Mit Paul Barbieri (Stimme, Trompete), Thomas Valentin (Keyboard), Martin Hupfel (Gitarre), Philippe Klawitter (Kontrabass) und Cédric Lemaire (Schlagzeug).

Mise à jour le 2023-09-20 par OT SUD MEUSE