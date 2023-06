Théâtre de Truch : A Villa Uf’m Land 8 rue de l’Eglise Truchtersheim, 16 juin 2023, Truchtersheim.

Truchtersheim,Bas-Rhin

C’est le grand retour du Théâtre de Truch !

A Villa Uf’m Land : une pièce de Pierre Kretz, mise en scène par Jean-Luc Falbriard. La pièce est jouée en alsacien.

Un couple veut vendre sa magnifique maison avec jardin dans le Kochersberg, mais une grande famille de cas sociaux habite en face… Dès que les acquéreurs voient cette smala, la vente capote après les coups ! Un petit résumé qui peut vous donner un bel avant goût !.

2023-06-16 à ; fin : 2023-07-08 20:00:00.

8 rue de l’Eglise

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



The Théâtre de Truch is back!

A Villa Uf’m Land: a play by Pierre Kretz, directed by Jean-Luc Falbriard. The play is performed in Alsatian.

A couple wants to sell their beautiful house and garden in the Kochersberg region, but a large family of social misfits lives across the street… As soon as the buyers see this smala, the sale collapses after a few blows! A short summary to give you a taste of what’s to come!

¡Vuelve el Théâtre de Truch!

A Villa Uf’m Land: una obra de Pierre Kretz, dirigida por Jean-Luc Falbriard. La obra se representa en alsaciano.

Una pareja quiere vender su magnífica casa con jardín en el Kochersberg, pero enfrente vive una gran familia de inadaptados sociales… En cuanto los compradores ven a esta smala, ¡la venta se viene abajo! Un breve resumen para que se haga una idea de lo que está por venir

Es ist die große Rückkehr des Truchseß-Theaters!

A Villa Uf’m Land: ein Stück von Pierre Kretz, inszeniert von Jean-Luc Falbriard. Das Stück wird auf Elsässisch gespielt.

Ein Ehepaar will sein wunderschönes Haus mit Garten in Kochersberg verkaufen, aber gegenüber wohnt eine große Familie von Sozialfällen… Sobald die Käufer diese Smala sehen, kippt der Verkauf nach den Schlägen! Eine kurze Zusammenfassung, die Ihnen einen schönen Vorgeschmack geben kann!

