47ème Foire aux Paniers 8 Rue de l’église Le Mayet-de-Montagne, 20 août 2023, Le Mayet-de-Montagne.

Le Mayet-de-Montagne,Allier

Importante journée pour la vannerie et les animations de rue, très connue sur la région et bien au-delà, organisée depuis 47 ans sur le Mayet de Montagne par les « Amis de la Montagne Bourbonnaise »..

2023-08-20 à 09:00:00 ; fin : 2023-08-20 19:00:00. .

8 Rue de l’église Rues autour de l’église

Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An important day for basketry and street entertainment, well known in the region and beyond, organized for 47 years in Le Mayet de Montagne by the « Amis de la Montagne Bourbonnaise ».

Se trata de una importante jornada de cestería y animación callejera, muy conocida en la región y fuera de ella, y organizada desde hace 47 años en Le Mayet de Montagne por los « Amis de la Montagne Bourbonnaise ».

Wichtiger Tag für die Korbflechterei und Straßenveranstaltungen, der in der Region und weit darüber hinaus sehr bekannt ist und seit 47 Jahren in Le Mayet de Montagne von den « Amis de la Montagne Bourbonnaise » organisiert wird.

Mise à jour le 2023-06-08 par Vichy Destinations