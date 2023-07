Arrivée du Saint Nicolas 8 rue de l’Église Bischwiller, 8 décembre 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Venez fêter la Saint-Nicolas de façon insolite à Bischwiller. Au programme : défilé du Saint-Nicolas depuis la place de la Liberté, spectacle sons et lumières au parc du Château, et distribution de friandises aux enfants Place de la Mairie..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 21:00:00. 0 EUR.

8 rue de l’Église

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Come and celebrate Saint Nicolas in an unusual way in Bischwiller. On the program: parade of Saint-Nicolas from the Place de la Liberté, sound and light show in the park of the Castle, and distribution of sweets to the children on the Place de la Mairie.

Venga a celebrar San Nicolás de una manera inusual en Bischwiller. En el programa: desfile de San Nicolás desde la plaza de la Libertad, espectáculo de luz y sonido en el parque del Castillo y reparto de caramelos a los niños en la plaza de la Mairie.

Feiern Sie den Nikolaustag auf ungewöhnliche Weise in Bischwiller. Auf dem Programm stehen eine Nikolausparade vom Place de la Liberté aus, eine Ton- und Lichtshow im Schlosspark und die Verteilung von Süßigkeiten an die Kinder auf dem Place de la Mairie.

Mise à jour le 2023-07-19 par Commune de Bischwiller