Café Parents 8 rue de l’Ecole Truchtersheim, samedi 20 janvier 2024.

Truchtersheim Bas-Rhin

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 11:30:00

L’association partenaire « Parents tout simplement » vous propose ce café parents sur le thème « Comment réagir et faire face aux peurs et angoisses de nos enfants », animé par Christel Bricka. Gratuit, réservé aux membres de L’Atelier de Pfett’.

Déroulement d’un café parents :

Une première partie de 45 min environ est animée par l’intervenante. Elle permet de faire un tour d’horizon complet de la thématique (apports théoriques et pratiques, bibliographie pour approfondir le sujet).

A chaque début de groupe de paroles, le cadre est précisé quant à l’importance du respect de la parole de chacun, de la confidentialité des propos échangés et du non jugement des pratiques éducatives de chacun. L’intervenante anime et veille au bon déroulement de ces groupes.

0 EUR.

8 rue de l’Ecole

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



