Voyage sonore et vibratoire – L’Atelier de Pfett’ 8 rue de l’Ecole Truchtersheim, lundi 15 janvier 2024.

Truchtersheim Bas-Rhin

Début : 2024-01-15 20:00:00

fin : 2024-01-15 21:30:00

Venez découvrir la magie des bols tibétains, du gong, du tambour… et vivre une expérience unique avec Déclencheur de bonheur – Sophie Rigologue & Bols Tibétains.

Vous n’aurez rien à faire si ce n’est fermer les yeux et vous laisser transporter pour un merveilleux voyage ! Grâce aux sons et aux vibrations, vous atteindrez un état de relaxation profonde. Assis ou couché selon votre envie, abandonnez le stress du quotidien, libérez-vous de certains blocages, recentrez-vous et lâchez-prise.

Venez avec un tenue dans laquelle vous êtes à l’aise, apportez un plaid, un coussin et tout ce qui vous est nécessaire pour être confortablement installé(s). Les tapis sont mis à votre disposition.

Il est indispensable d’être membre de l’association L’Atelier de Pfett’.

8 rue de l’Ecole

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est



