Des idées en verre 8 Rue de l’Autremont Coulon, 12 juin 2023, Coulon.

Coulon,Deux-Sèvres

Le verre : ma passion. Je le coupe, le meule, le perce, le cuit, l’assemble, le serti, le colle… Pour créer des pièces uniques, j’utilise différentes techniques : vitrail serti au plomb, fusing, peinture sur verre, vitrail au cuivre Tiffany, verre thermoformé, mosaïque de verre. Je crée des pièces uniques vendues en boutique (Matuvu) mais aussi sur commande. Je réalise des projets personnalisés intérieurs/extérieurs, avec des vitraux contemporains, des décors en fusing. Je restaure pour des particuliers, des églises… Je propose une gamme originale de produits : arts de la table, déco, miroirs, carillons, bijoux… J’anime des ateliers découverte du verre à partir de 2,5ans. L’atelier peut être réalisé en famille où chacun créera le tableau familial personnalisé. Je fais aussi des interventions pédagogiques (scolaires, centre de loisirs, ateliers manuels, EHPAD…)..

à ; fin : . .

8 Rue de l’Autremont

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Glass: my passion. I cut it, grind it, drill it, fire it, assemble it, set it, glue it? To create unique pieces, I use different techniques: stained glass set with lead, fusing, painting on glass, Tiffany copper stained glass, thermoformed glass, glass mosaic. I create unique pieces sold in the store (Matuvu) but also on order. I create personalized interior/exterior projects, with contemporary stained glass, fusing decorations. I restore for individuals, churches? I propose an original range of products: tableware, decoration, mirrors, chimes, jewelry? I lead glass discovery workshops from 2.5 years old. The workshop can be done in family where each one will create the personalized family picture. I also do educational interventions (school, leisure center, manual workshops, EHPAD?).

El vidrio es mi pasión. Lo corto, lo esmerilo, lo taladro, lo horneo, lo ensamblo, lo engasto, lo pego.. Para crear piezas únicas, utilizo diferentes técnicas: vidrieras emplomadas, fusing, pintura sobre vidrio, vidrieras de cobre Tiffany, vidrio termoformado, mosaico de vidrio. Creo piezas únicas que se venden en la tienda (Matuvu), pero también por encargo. Realizo proyectos a medida para interior/exterior, con vidrieras contemporáneas y decoraciones en vidrio fundido. Restauro para particulares, iglesias.. Ofrezco una gama original de productos: vajillas, decoración, espejos, campanillas, joyas? Dirijo talleres de descubrimiento del vidrio a partir de los 2,5 años. El taller puede realizarse en familia donde cada uno creará el cuadro familiar personalizado. También realizo intervenciones educativas (escuelas, centros de ocio, talleres manuales, EHPAD…).

Glas ist meine Leidenschaft. Ich schneide es, schleife es, bohre es, brenne es, setze es zusammen, fasse es ein, klebe es? Um einzigartige Stücke zu schaffen, verwende ich verschiedene Techniken: Bleiverglasung, Fusing, Glasmalerei, Tiffany-Kupferverglasung, thermogeformtes Glas, Glasmosaik. Ich fertige Einzelstücke an, die im Laden (Matuvu) verkauft werden, aber auch auf Bestellung. Ich realisiere personalisierte Innen-/Außenprojekte mit zeitgenössischen Glasmalereien, Fusingdekorationen. Ich restauriere für Privatpersonen, Kirchen usw Ich biete eine originelle Produktpalette an: Tischkultur, Dekoration, Spiegel, Windspiele, Schmuck? Ich biete Workshops zur Entdeckung des Glases für Kinder ab 2,5 Jahren an. Der Workshop kann mit der ganzen Familie durchgeführt werden, wobei jeder sein eigenes Familienbild gestaltet. Ich biete auch pädagogische Maßnahmen an (Schulen, Freizeitzentren, Handarbeitswerkstätten, Alten- und Pflegeheime usw.).

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Niort Marais Poitevin