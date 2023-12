Atelier d’écriture créative 8 Rue de Las Grabes Asson, 20 janvier 2024, Asson.

Asson Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Seul ou en famille, venez faire l’expérience d’un atelier d’écriture créative. Solène Bessemoulin vous proposera plusieurs jeux d’écriture pour renouer avec le plaisir d’écrire, de jouer avec les mots. Alors laissez aller votre imagination et venez vous exprimer dans un cadre convivial !

2 ateliers de groupe de 3 à 8 participants.

14h30 à 16h : enfants et adolescents

16h30 à 18h : adultes

Sur réservation par téléphone..

EUR.

8 Rue de Las Grabes Salle des associations

Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



