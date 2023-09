CINÉ-CLUB – LA STRADA 8 rue de l’Ancien Hôpital Fontenay-le-Comte, 20 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

KINOZOOM ET LE RENAISSANCE PRÉSENTENT : Ciné club Saison 2023-2024. Tous les films sont projetés en Version Originale..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:00:00. .

8 rue de l’Ancien Hôpital Cinéma Le Renaissance

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



KINOZOOM AND LE RENAISSANCE PRESENT: Ciné club Season 2023-2024. All films are shown in Original Version.

KINOZOOM Y LE RENAISSANCE PRESENTAN: Ciné club Temporada 2023-2024. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

KINOZOOM UND DIE RENAISSANCE PRÄSENTIEREN: Ciné club Saison 2023-2024. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Mise à jour le 2023-09-28 par Vendée Expansion