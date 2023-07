Les Vergers de la Vautée 8 rue de la Vautée Fossé, 12 juillet 2023, Fossé.

Fossé,Ardennes

Production de fruits bio, confitures, gelées, soupes, sirops, vinaigres, pestos, ails des ours, chutneys, biscuits sucrés et salés Ouvert sur rendez-vous.

8 rue de la Vautée

Fossé 08240 Ardennes Grand Est



Production of organic fruits, jams, jellies, soups, syrups, vinegars, pestos, bear garlic, chutneys, sweet and savoury cookies Open by appointment

Producción de fruta ecológica, mermeladas, jaleas, sopas, jarabes, vinagres, pestos, ajos de oso, chutneys, galletas dulces y saladas Abierto con cita previa

Produktion von Bio-Obst, Konfitüren, Gelees, Suppen, Sirup, Essig, Pestos, Bärlauch, Chutneys, Süß- und Salzgebäck Geöffnet nach Vereinbarung

