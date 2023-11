Atelier couture pour enfants avec Charlotte 8 Rue de la Tour Thiviers, 29 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Apprends à te servir d’une machine et faire des créations simples!.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 12:00:00. EUR.

8 Rue de la Tour La Chariolotte

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Learn how to use a machine and make simple creations!

Aprende a utilizar una máquina y haz creaciones sencillas

Lerne, wie man eine Maschine bedient und einfache Kreationen herstellt!

Mise à jour le 2023-11-20 par Isle-Auvézère