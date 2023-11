Atelier crochet avec mamie Denise 8 Rue de la Tour Thiviers, 2 décembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Débutants ou confirmés, venez partager un moment convivial! Pour vous accompagner dans votre projet en cours ou créer une déco de Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

8 Rue de la Tour La Chariolotte

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Whether you’re a beginner or an expert, come and share a convivial moment! To help you with your current project or create a Christmas decoration

Tanto si eres principiante como si ya tienes experiencia, ¡ven a compartir un rato agradable! Para ayudarte con tu proyecto actual o crear un adorno navideño

Anfänger oder Fortgeschrittene, kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment! Um Sie bei Ihrem aktuellen Projekt zu begleiten oder eine Weihnachtsdekoration zu kreieren

Mise à jour le 2023-11-20 par Isle-Auvézère