La petite visite rigolote 8 Rue de la Tour, 20 juillet 2023, Thiviers.

Découvrez Thiviers et ses rues en suivant un guide un peu farfelu !

Une visite guidée familiale, en plein air et imaginaire, où les choses à voir deviennent une histoire… / 40 min – à partir de 3 ans

11h, 11h45, 16h et 17h les jeudis.

8 Rue de la Tour La Chariolotte

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discover Thiviers and its streets by following an eccentric guide!

A family guided tour, in the open air and imaginary, where the things to see become a story… / 40 min – from 3 years old

11am, 11:45am, 4pm and 5pm on Thursdays

Descubra Thiviers y sus calles de la mano de un guía un poco excéntrico

Una visita guiada en familia, al aire libre e imaginaria, donde lo que hay que ver se convierte en una historia… / 40 min – a partir de 3 años

11:00, 11:45, 16:00 y 17:00 los jueves

Entdecken Sie Thiviers und seine Straßen, indem Sie einem etwas skurrilen Führer folgen!

Eine Familienführung unter freiem Himmel und in der Phantasie, bei der die Dinge, die es zu sehen gibt, zu einer Geschichte werden… / 40 Min. – ab 3 J

11 Uhr, 11.45 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr donnerstags

