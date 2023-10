Souffle & voix 8 rue de la Sayette Vasles, 11 novembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Le week-end du 11 novembre, un temps fort pour vous poser, vous écouter, vous recentrer, grâce à l’attention que vous allez porter à votre corps, ses tissus, à votre souffle, dans sa profondeur, à votre sensorialité, à votre voix et sa résonance..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

8 rue de la Sayette La Grange Madame

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The weekend of November 11, a special time to settle down, listen to yourself and refocus, thanks to the attention you’ll be paying to your body, its tissues, your breath in all its depth, your sensoriality, your voice and its resonance.

El fin de semana del 11 de noviembre es un momento especial para relajarse, escucharse y volver a centrarse, prestando atención al cuerpo y sus tejidos, a la profundidad de la respiración, a los sentidos, a la voz y su resonancia.

Das Wochenende des 11. November ist eine wichtige Zeit, um sich niederzulassen, sich zuzuhören, sich zu zentrieren, dank der Aufmerksamkeit, die Sie Ihrem Körper, seinen Geweben, Ihrem Atem in seiner Tiefe, Ihren Sinneswahrnehmungen, Ihrer Stimme und ihrer Resonanz widmen werden.

