Nouveau cours de yoga à Vasles 8 Rue de la Sayette Vasles, 25 septembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Nouveau : ouverture d’un cours de yoga le lundi de 9h à 10h15.

Les cours débuteront lundi 25 septembre! La première séance est offerte!

Réservation indispensable par mail ou par téléphone.

Cours proposés par Juliette..

2023-09-25 fin : 2024-06-24 10:15:00. .

8 Rue de la Sayette La Grange Madame

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



New: a yoga class opens on Mondays from 9 to 10.15 am.

Classes start Monday, September 25! The first session is free!

Reservations essential by e-mail or telephone.

Classes offered by Juliette.

Novedad: clases de yoga los lunes de 9.00 a 10.15 h.

Las clases comienzan el lunes 25 de septiembre La primera sesión es gratuita

Imprescindible reservar por correo electrónico o teléfono.

Clases impartidas por Juliette.

Neu: Eröffnung eines Yogakurses am Montag von 9:00 bis 10:15 Uhr.

Der Kurs beginnt am Montag, den 25. September! Die erste Sitzung ist kostenlos!

Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich.

Diese Kurse werden von Juliette angeboten.

Mise à jour le 2023-09-23 par CC Parthenay Gâtine