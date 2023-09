Cours de Biokinésie 8 rue de la Sayette Vasles, 22 septembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Vous souhaitez ajouter du mouvement dans votre vie, le tout sans vous blesser et en pratiquant une activité physiologique qui respectera votre corps et où chaque mouvement sera adapté à vos capacités. Alors venez découvrir la BIOKINESIE !

La biokinésie apporte par un jeu de mouvements gymnique et de respirations, un confort des organes internes (intestins, foie, reins…) tout en maintenant une silhouette harmonieuse.

Que vous souhaitiez gagner en souplesse, raffermir votre corps ou perdre du poids la biokinésie est faite pour vous.

Les cours se déroulent tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à la Grange Madame.

Matériel à prévoir :

Un tapis, un bâton, une paire d’haltères (légères), une tenue légère et votre bonne humeur !

Début des cours le vendredi 22 septembre 2023.

2023-09-22 fin : 2024-06-28 19:30:00. .

8 rue de la Sayette La Grange Madame

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Would you like to add movement to your life, all without injuring yourself and while practicing a physiological activity that respects your body and where each movement is adapted to your abilities? Then come and discover BIOKINESIS!

Through a combination of gymnastic movements and breathing, biokinesis brings comfort to your internal organs (intestines, liver, kidneys…) while maintaining a harmonious silhouette.

Whether you’re looking to improve flexibility, firm up your body or lose weight, biokinesis is for you.

Classes take place every Friday from 6.30 to 7.30 pm at La Grange Madame.

Equipment required:

A mat, a stick, a pair of dumbbells (light), a light outfit and your good mood!

Classes start on Friday, September 22, 2023

¿Le gustaría añadir movimiento a su vida, sin lesionarse, practicando una actividad fisiológica que respete su cuerpo y en la que cada movimiento se adapte a sus capacidades? Descubra la BIOKINESIS

La bioquinesis combina los movimientos gimnásticos y la respiración para ayudar a los órganos internos (intestinos, hígado, riñones, etc.) manteniendo una silueta armoniosa.

Tanto si desea ganar flexibilidad, tonificar su cuerpo o perder peso, la bioquinesis es para usted.

Las clases se imparten todos los viernes de 18.30 a 19.30 en La Grange Madame.

Material necesario:

Una esterilla, un bastón, un par de mancuernas (ligeras), ropa ligera y buen humor

Las clases comienzan el viernes 22 de septiembre de 2023

Sie möchten mehr Bewegung in Ihr Leben bringen, und das alles ohne Verletzungen und mit einer physiologischen Aktivität, die Ihren Körper respektiert und bei der jede Bewegung an Ihre Fähigkeiten angepasst wird. Dann sollten Sie die BIOKINESIE kennenlernen!

Die Biokinese sorgt durch ein Zusammenspiel von gymnastischen Bewegungen und Atmung dafür, dass sich die inneren Organe (Darm, Leber, Nieren…) wohlfühlen und gleichzeitig eine harmonische Silhouette erhalten bleibt.

Ob Sie mehr Beweglichkeit erlangen, Ihren Körper straffen oder Gewicht verlieren möchten, Biokinese ist für Sie geeignet.

Die Kurse finden jeden Freitag von 18:30 bis 19:30 Uhr in der Grange Madame statt.

Mitzubringendes Material:

Eine Matte, einen Stock, ein Paar (leichte) Hanteln, leichte Kleidung und Ihre gute Laune!

Kursbeginn am Freitag, den 22. September 2023

Mise à jour le 2023-09-20 par ADT 79