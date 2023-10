Reprise des ateliers bimensuels de méditation 8 Rue de la Sayette Vasles, 11 septembre 2023, Vasles.

Vasles,Deux-Sèvres

Les ateliers de méditation reprennent à la rentrée à La Grange Madame, à Vasles! Ils auront lieu cette année deux lundis par mois, de 20h30 à 21h30!

Ces séances s’adressent à la fois aux grands débutants qui souhaitent découvrir une pratique bénéfique pour leur santé et leur bien-être, mais également aux pratiquants qui souhaitent rejoindre un groupe bienveillant pour partager et échanger sur la pratique.

La première séance d’essai est gratuite. Le tarif est ensuite de 10 euros/séance à l’unité ou alors de 100 euros pour l’année.

Les dates vous seront communiquées plusieurs semaines en avance pour pouvoir vous organiser (en général, nous essayons de respecter le rythme d’une semaine sur deux lorsque cela est possible).

Voici, d’ores et déjà, les dates pour le premier trimestre, à noter précieusement dans vos agendas : 11 et 25 septembre / 2 et 16 octobre / 6 et 20 novembre..

8 Rue de la Sayette La Grange Madame

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Meditation workshops are back in session at La Grange Madame, Vasles! This year, they’ll take place two Mondays a month, from 8:30 to 9:30 pm!

These sessions are aimed both at complete beginners who wish to discover a practice beneficial to their health and well-being, and at practitioners who wish to join a caring group to share and exchange on the practice.

The first trial session is free. After that, the fee is 10 euros/session or 100 euros for the year.

Dates will be communicated to you several weeks in advance, so that you can make your own arrangements (in general, we try to respect the rhythm of every other week whenever possible).

Here are the dates for the first quarter, which you should mark in your diaries: September 11 and 25 / October 2 and 16 / November 6 and 20.

Los talleres de meditación vuelven a La Grange Madame de Vasles Este año tendrán lugar dos lunes al mes, de 20.30 a 21.30 horas

Estas sesiones se dirigen tanto a los principiantes que desean descubrir una práctica beneficiosa para su salud y bienestar, como a los que desean unirse a un grupo solidario para compartir y debatir sobre su práctica.

La primera sesión de prueba es gratuita. Después, el coste es de 10 euros por sesión o 100 euros por el año.

Se le comunicarán las fechas con varias semanas de antelación, para que pueda organizarse (en general, tratamos de mantenernos en semanas alternas siempre que sea posible).

Estas son las fechas del primer trimestre, así que anótalas en tu agenda: 11 y 25 de septiembre / 2 y 16 de octubre / 6 y 20 de noviembre.

Die Meditationsworkshops in La Grange Madame in Vasles beginnen wieder mit dem neuen Schuljahr! Sie finden dieses Jahr an zwei Montagen im Monat von 20:30 bis 21:30 Uhr statt!

Diese Sitzungen richten sich sowohl an Anfänger, die eine Praxis entdecken möchten, die ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden zugutekommt, als auch an Praktizierende, die sich einer wohlwollenden Gruppe anschließen möchten, um sich über ihre Praxis auszutauschen.

Die erste Probestunde ist kostenlos. Danach beträgt die Gebühr 10 Euro/Sitzung oder 100 Euro für ein ganzes Jahr.

Die Termine werden Ihnen mehrere Wochen im Voraus mitgeteilt, damit Sie sich organisieren können (im Allgemeinen versuchen wir, den Rhythmus von jeder zweiten Woche einzuhalten, wenn es möglich ist).

Hier sind bereits die Termine für das erste Quartal, die Sie sich gut merken sollten: 11. und 25. September / 2. und 16. Oktober / 6. und 20. November.

