Viande de Porc, Boudin blanc, noir, saucisses 8 rue de la Salivette Prez, 12 juillet 2023, Prez.

Prez,Ardennes

Retrouvez ce producteur de viande de porc, boudin blanc et noi, saucisses, charcuterie tous les dernier vendredis du mois à Renwez sur la place du village ouvert de 15h à 20h. Chaque jour un thème est choisi pour mettre en avant des produits de saisons..

8 rue de la Salivette

Prez 08290 Ardennes Grand Est



Find this producer of pork meat, white and black pudding, sausages, cold cuts every last Friday of the month in Renwez on the village square open from 15h to 20h. Each day a theme is chosen to highlight seasonal products.

Encuentre a este productor de carne de cerdo, morcillas, salchichas y embutidos todos los últimos viernes del mes en Renwez, en la plaza del pueblo, abierta de 15 a 20 horas. Cada día se elige un tema para destacar los productos de temporada.

Dieser Produzent von Schweinefleisch, Blut- und Leberwurst, Würsten und Wurstwaren ist jeden letzten Freitag im Monat in Renwez auf dem Dorfplatz von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Jeden Tag wird ein Thema gewählt, um die saisonalen Produkte in den Vordergrund zu stellen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme