VIDE GRENIER 8 Rue de la Placette Saint-Félix-de-Lodez, 8 octobre 2023, Saint-Félix-de-Lodez.

Saint-Félix-de-Lodez,Hérault

Centre du village organisé par le Comité des Fêtes Saint Félix de Lodez. Inscription 5€ à la boulangerie Toureille.

2023-10-08 07:00:00 fin : 2023-10-08 13:00:00. EUR.

8 Rue de la Placette

Saint-Félix-de-Lodez 34725 Hérault Occitanie



Village center organized by the Comité des Fêtes Saint Félix de Lodez. Registration 5? at the Toureille bakery

Centro del pueblo organizado por el Comité des Fêtes Saint Félix de Lodez. Inscripción 5? en la panadería Toureille

Dorfzentrum, organisiert vom Comité des Fêtes Saint Félix de Lodez. Einschreibung 5? in der Bäckerei Toureille

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU CLERMONTAIS