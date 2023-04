Aluminé Guerrero – Garden sounds 8, rue de la Montagne L-9538 Wiltz, 2 juin 2023, Wiltz.

Electro-Folk

Doors: 20:00 / Show: 20:30

Multi-instrumentiste, productrice et chanteuse argentine, Aluminé Guerrero est une artiste bercée par les divinités de la «Terre Mère» (pachamama) patagonienne. Depuis 2015, Aluminé vit et travaille en France. Inspirée par sa terre natale, elle mêle dans son concert les sonorités électroniques à la musique folklorique traditionnelle. Dès son plus jeune âge, elle se produit dans les rues, les radios et chaînes de télévision en Argentine. Accompagnée d’un charango et d’un pinkuyo, elle nous fait voyager dans son univers coloré et mystique.

