Michel Meis 4tet – Garden Sounds 8, rue de la Montagne L-9538 Wiltz, 2 juin 2023, Wiltz.

Michel Meis 4tet – Garden Sounds 2 et 3 juin 8, rue de la Montagne L-9538 Wiltz 6 ans 10€, Adultes 20€, Kulturpass 1.5€

Jazz

Doors: 20:00 / Show: 20:30

Die vielfältige Musik des Michel Meis 4tet bietet Kompositionen, die zugleich verspielt, tanzbar und melancholisch sind. Der Schlagzeuger Michel Meis schafft eine hybride Identität zwischen seinem Rock-Hardcore-Erben und der progressiv-gedämpften Rhythmik des Jazz. Zusammen mit Alisa Klein an der Posaune, Cédric Hanriot am Klavier und Stephan Goldbach am Kontrabass, verflechtet das Quartett Versatzstücke aus dem Post-Rock, des Elektropop und der klassischen Musik und erschafft so eine unvorhersehbare, stets spannende Kreuzung von Genres und Atmosphären.

8, rue de la Montagne L-9538 Wiltz wiltz Wiltz Canton Wiltz 352 9592051 http://www.cooperations.lu Electro-Folk Doors: 20:00 / Show: 20:30 Multi-instrumentiste, productrice et chanteuse argentine, Aluminé Guerrero est une artiste bercée par les divinités de la «Terre Mère» (pachamama) patagonienne. Depuis 2015, Aluminé vit et travaille en France. Inspirée par sa terre natale, elle mêle dans son concert les sonorités électroniques à la musique folklorique traditionnelle. Dès son plus jeune âge, elle se produit dans les rues, les radios et chaînes de télévision en Argentine. Accompagnée d’un charango et d’un pinkuyo, elle nous fait voyager dans son univers coloré et mystique. Tarif : < 26 ans 10€, Adultes 20€, Kulturpass 1.5€ voiture / train

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:30:00+02:00

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T22:30:00+02:00

©Michel Meis 4tet 2 © Navid Razvi