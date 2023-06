Ferme équestre de la Chenaie 8, Rue de la Halle Givonne, 1 juillet 2023, Givonne.

Givonne,Ardennes

Adhérent au réseau départemental « Ardennes, Nature et Aventures », accueil et prestations de qualité.Dans un cadre fermier et familial, venez découvrir l’équitation de pleine nature avec des enseignants diplômés. Ferme équestre, élevage équin proposant un panel d’activités : cours pour adultes et enfants, baptême, baby-poney, randonnées accompagnées et balades en forêt pour tous, petits et grands de tous les niveaux.Centre labellisé : FFE, Centre de Tourisme Equestre, Cheval Etape, Equi Handi mental, Poney Club, Cheval Club, bien être animal..

fin : . EUR.

8, Rue de la Halle

Givonne 08200 Ardennes Grand Est



Member of the departmental network « Ardennes, Nature et Aventures », welcome and quality services. In a farm and family setting, come and discover nature riding with qualified teachers. Equestrian farm, equine breeding offering a range of activities: courses for adults and children, baptism, baby pony, accompanied rides and walks in the forest for all, young and old of all levels. Center labeled: FFE, Equestrian Tourism Center, Horse Step, Equi Handi mental, Pony Club, Horse Club, animal welfare.

Miembro de la red departamental « Ardenas, Naturaleza y Aventuras », con una acogida y servicios de alta calidad, en un entorno agrícola y familiar, venga a descubrir la equitación al aire libre con profesores cualificados. Granja ecuestre, cría de caballos que ofrece una serie de actividades: clases para adultos y niños, bautismo, baby pony, paseos acompañados y paseos por el bosque para todos, jóvenes y mayores, de todos los niveles.Centro etiquetado: FFE, Centro de Turismo Ecuestre, Cheval Etape, Equi Handi mental, Pony Club, Cheval Club, bienestar animal.

Mitglied des departementalen Netzwerks « Ardennes, Nature et Aventures », Empfang und Leistungen von hoher Qualität. In einem bäuerlichen und familiären Rahmen können Sie das Reiten in der freien Natur mit diplomierten Lehrern entdecken. Reiterhof, Pferdezucht mit einem breiten Angebot an Aktivitäten: Kurse für Erwachsene und Kinder, Taufen, Baby-Ponys, begleitete Ausritte und Waldspaziergänge für alle, Groß und Klein und alle Niveaus.Zentrum mit folgenden Labels: FFE, Centre de Tourisme Equestre, Cheval Etape, Equi Handi mental, Poney Club, Cheval Club, Tierwohl.

Mise à jour le 2023-06-23 par Ardennes Tourisme