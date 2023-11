CONFÉRENCE – LA CAMPAGNE D’ITALIE 8 rue de la Gendarmerie Hettange-Grande, 18 novembre 2023, Hettange-Grande.

« À l’ombre des oliviers, ils disaient que l’Italie ne serait jamais conquise… » Ainsi démarra l’épopée de celui qui fut le centre de l’attention d’une Europe en pleine révolution. Mais que retenir de cette campagne victorieuse ? Napoléon, maître inconditionnel de l’adaptation, fut-il bon élève de ses propres expériences ? C’est ce que je me tente à questionner durant ma première conférence qui s’attardera sur les thèmes des apprentissages militaires, politiques et personnels de Bonaparte au cours de cette période. Que l’histoire soit avec vous !. Tout public

« In the shade of the olive trees, they said that Italy would never be conquered… » So began the saga of the man who was the center of attention in a Europe in the throes of revolution. But what can we learn from this victorious campaign? Was Napoleon, an unconditional master of adaptation, a good student of his own experiences? That’s what I’ll be exploring in my first lecture, which will focus on Bonaparte’s military, political and personal apprenticeships during this period. May history be with you!

« A la sombra de los olivos, decían que Italia nunca sería conquistada… » Así comenzó la saga del hombre que fue el centro de atención de una Europa en plena revolución. Pero, ¿qué podemos aprender de esta victoriosa campaña? ¿Fue Napoleón, maestro incondicional de la adaptación, un buen alumno de sus propias experiencias? Eso es lo que pretendo explorar en mi primera conferencia, que se centrará en el aprendizaje militar, político y personal de Bonaparte durante este periodo. ¡Que la historia les acompañe!

« Im Schatten der Olivenbäume sagten sie, dass Italien nie erobert werden würde… » So begann das Epos des Mannes, der im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit eines revolutionären Europas stand. Doch was ist von diesem siegreichen Feldzug zu halten? War Napoleon, der bedingungslose Meister der Anpassung, ein guter Schüler seiner eigenen Erfahrungen? Diese Frage versuche ich in meinem ersten Vortrag zu stellen, der sich mit den Themen der militärischen, politischen und persönlichen Lernprozesse Bonapartes während dieser Zeit befassen wird. Möge die Geschichte mit Ihnen sein!

