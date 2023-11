MARCHÉ DE NOËL 8 Rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville, 10 décembre 2023, Moncel-lès-Lunéville.

Moncel-lès-Lunéville,Meurthe-et-Moselle

MARCHE DE NOEL 2023, dimanche 10 décembre 2023 à la maison de la culture de Moncel-lès-Lunéville

Venez découvrir des exposants locaux qui ont mis du cœur à l’ouvrage cette année pour vous présenter leurs plus belles créations lors de ce marché de Noël.

Profitez également de nombreuses animations : 10h30- 12H / 14h-16H : Maquillage enfant et atelier lettre GRATUIT, 16h photo avec le Père Noël, boîte aux lettres du Père Noël, exposition, boulier de noël (2€ la partie) … Buvette et de quoi manger sur place.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

8 Rue de la Fourasse Maison des Loisirs et de la Culture

Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



MARCHE DE NOEL 2023, Sunday December 10, 2023 at the Maison de la Culture, Moncel-lès-Lunéville

Come and discover local exhibitors who have put their hearts into their work this year to present their finest creations at this Christmas market.

There’s plenty to do too: 10.30am – 12pm / 2pm – 4pm: FREE face painting and letter workshop, 4pm photo with Santa, Santa’s letter box, exhibition, Christmas abacus (2? a game) ? Refreshments and food on site.

MARCHE DE NOEL 2023, domingo 10 de diciembre de 2023 en la Maison de la Culture de Moncel-lès-Lunéville

Venga a descubrir a los expositores locales que han trabajado duro este año para ofrecerle sus mejores creaciones en este mercado navideño.

De 10.30 a 12.00 h. y de 14.00 a 16.00 h.: pintacaras y taller de cartas GRATIS, a las 16.00 h. foto con Papá Noel, buzón de Papá Noel, exposición, ábaco de Navidad (2? un juego).. Refrescos y comida in situ.

WEIHNACHTSMARKT 2023, Sonntag, den 10. Dezember 2023 im Kulturhaus von Moncel-lès-Lunéville

Entdecken Sie lokale Aussteller, die sich dieses Jahr besonders viel Mühe gegeben haben, um Ihnen auf diesem Weihnachtsmarkt ihre schönsten Kreationen zu präsentieren.

Profitieren Sie auch von den zahlreichen Animationen: 10.30-12.00 Uhr / 14.00-16.00 Uhr: Kinderschminken und Briefwerkstatt GRATIS, 16.00 Uhr Foto mit dem Weihnachtsmann, Briefkasten des Weihnachtsmanns, Ausstellung, Weihnachtsboulier (2? pro Spiel) ? Getränke und Essen vor Ort.

