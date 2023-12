Diffusion de la Collection Résidences Royales Européennes au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 3 février 2024, Granzay-Gript.

Granzay-Gript Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Diffusion de la Collection Résidences Royales Européennes avec le Palais royal de Madrid, le Palais royal de Caserte, Château de Versailles, Château de Schönbrunn.

________

Venez découvrir le musée numérique de Granzay-Gript, galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. Découvrez des centaines d’œuvres issues des collections des grandes institutions culturelles Françaises et étrangères.

De plus, tous les mercredis et les samedis, venez découvrir une œuvre ou un artiste d’une façon insolite et originale!

De nombreuses animations sont également au programme pour petits et grands ainsi qu’un accès à un espace de réalité virtuelle ( à partir de 13 ans).

8 Rue de la Fougeraye Micro-Folie musée numérique

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Niort Marais Poitevin