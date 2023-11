Atelier adultes – Autour du livre « fabrication d’un carnet de citations à offrir » au musée numérique Micro-Folie à Granzay-Gript 8 Rue de la Fougeraye Granzay-Gript, 2 décembre 2023, Granzay-Gript.

Granzay-Gript,Deux-Sèvres

Atelier spécial pour les adultes. Autour du livre « fabrication d’un carnet de citations à offrir ». Atelier de 6 personnes.

Venez découvrir le musée numérique de Granzay-Gript, galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. Découvrez des centaines d’œuvres issues des collections des grandes institutions culturelles Françaises et étrangères.

De plus, tous les mercredis et les samedis, venez découvrir une œuvre ou un artiste d’une façon insolite et originale!

De nombreuses animations sont également au programme pour petits et grands ainsi qu’un accès à un espace de réalité virtuelle ( à partir de 13 ans).

8 Rue de la Fougeraye Micro-Folie musée numérique

Granzay-Gript 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Special workshop for adults. Around the book « Making a book of quotations to give as a gift ». Workshop for 6 people.

Come and discover the Granzay-Gript digital museum, a fun, interactive and evolving gallery that takes you on a journey through art and its history. Discover hundreds of works from the collections of major French and foreign cultural institutions.

What’s more, every Wednesday and Saturday, come and discover a work of art or an artist in an unusual and original way!

Numerous activities are also on the program for young and old, as well as access to a virtual reality area (from age 13)

Taller especial para adultos. Basado en el libro « Hacer un libro de citas para regalar ». Taller para 6 personas.

Venga a descubrir el museo digital Granzay-Gript, una galería lúdica, interactiva y evolutiva que le hará viajar a través del arte y su historia. Descubra cientos de obras procedentes de las colecciones de grandes instituciones culturales francesas y extranjeras.

Además, todos los miércoles y sábados, venga a descubrir una obra de arte o un artista de una forma insólita y original

También hay numerosas actividades para grandes y pequeños y acceso a un espacio de realidad virtual (a partir de 13 años)

Spezieller Workshop für Erwachsene. Rund um das Buch « Herstellung eines Zitatenhefts zum Verschenken ». Workshop für 6 Personen.

Entdecken Sie das digitale Museum von Granzay-Gript, eine spielerische, interaktive und evolutionäre Galerie, mit der Sie durch die Kunst und ihre Geschichte reisen können. Entdecken Sie Hunderte von Kunstwerken aus den Sammlungen der großen französischen und ausländischen Kulturinstitutionen.

Außerdem können Sie jeden Mittwoch und Samstag ein Werk oder einen Künstler auf ungewöhnliche und originelle Weise entdecken!

Außerdem gibt es zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein sowie Zugang zu einem Virtual-Reality-Raum (ab 13 Jahren)

