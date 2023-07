Confitdélices 8 rue de la Fosse aux chevaux Éteignières, 12 juillet 2023, Éteignières.

Éteignières,Ardennes

Venez découvrir les confitures artisanales de Sophie à Eteignières. Rhubarbe, mirabelle, fraise, myrtille, quetsche, rhubarbe/fraise, fraise/menthe, fraise/framboise, fraise/basilic, fraise/groseille, fraise/banane, myrtille/framboise, etc… il y en a pour tous les goûts! Le mini pot « dégustation » de 45g : 1,20€ Le pot moyen de 200g : 3,20€ Le gros pot de 300g : 4,20€ Sophie propose également des activités pédagogiques dans le cadre scolaire afin d’apprendre aux enfants l’art de la confiture artisanale !.

fin : . .

8 rue de la Fosse aux chevaux

Éteignières 08260 Ardennes Grand Est



Come and discover Sophie’s home-made jams in Eteignières. Rhubarb, mirabelle plum, strawberry, blueberry, quetsche, rhubarb/strawberry, strawberry/mint, strawberry/raspberry, strawberry/basil, strawberry/rose, strawberry/banana, blueberry/raspberry, etc… there is something for everyone! The 45g mini « tasting » jar: 1,20€ The medium jar of 200g: 3,20€ The large jar of 300g: 4,20€ Sophie also proposes educational activities in the school setting to teach children the art of home-made jam!

Venga a descubrir las mermeladas caseras de Sophie en Eteignières. Ruibarbo, ciruela mirabel, fresa, arándano, quetsche, ruibarbo/fresa, fresa/menta, fresa/frambuesa, fresa/albahaca, fresa/romero, fresa/plátano, arándano/frambuesa, etc… ¡hay para todos los gustos! El mini tarro « degustación » de 45g: 1,20? El tarro mediano de 200g: 3,20? El tarro grande de 300g: 4,20? Sophie también ofrece actividades educativas para las escuelas con el fin de enseñar a los niños el arte de la mermelada casera

Entdecken Sie die handgemachten Konfitüren von Sophie in Eteignières. Rhabarber, Mirabelle, Erdbeere, Heidelbeere, Zwetschge, Rhabarber/Erdbeere, Erdbeere/Minze, Erdbeere/Himbeere, Erdbeere/Basilikum, Erdbeere/Grosette, Erdbeere/Banane, Heidelbeere/Himbeere usw. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Das Mini-Glas « Kostprobe » mit 45 g: 1,20 € Das mittlere Glas mit 200 g: 3,20 € Das große Glas mit 300 g: 4,20 € Sophie bietet auch pädagogische Aktivitäten für Schulen an, um den Kindern die Kunst der handwerklichen Konfitüre beizubringen!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme