1ère édition du Festival La Nuit du Jeu qui commence tôt 8 rue de la Croix Saint Isidore Brioude, 28 octobre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

L’envie de jouer vous dévore la tête… Un désir fou de découvrir les jeux modernes vous agite les entrailles… Vous trouvez qu’il manquait un festival de jeux de société modernes à Brioude… ??? 1ère édition du Festival La Nuit du Jeu qui commence tôt !.

2023-10-28 11:00:00 fin : 2023-10-28 . .

8 rue de la Croix Saint Isidore Salle polyvalente

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Does the desire to play devour your head? Does a mad desire to discover modern games stir your insides? Do you think Brioude lacks a modern board game festival? the 1st edition of the La Nuit du Jeu Festival starts early!

¿Le corroen las ganas de jugar? ¿Tiene ganas de descubrir juegos modernos? ¿Cree que a Brioude le falta un festival de juegos de mesa modernos? ¡La 1ª edición del Festival La Nuit du Jeu empieza pronto!

Der Wunsch zu spielen frisst deinen Kopf auf? Sie wollen moderne Spiele kennenlernen, aber Sie haben keine Lust dazu? Sie finden, dass es in Brioude noch kein Festival für moderne Gesellschaftsspiele gibt? 1. Ausgabe des Festivals La Nuit du Jeu qui commence tôt (Die Nacht des Spiels, die früh beginnt)!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne