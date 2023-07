Stage chants et techniques vocales 8 rue de la Croix de Figur Nestier, 29 juillet 2023, Nestier.

Nestier,Hautes-Pyrénées

Stage de chants et de techniques vocales avec la chef de choeur les Timbrés de la voix (chorale à Lannemezan) dans la bonne humeur et le professionnalisme.

Auberge espagnole le midi

Samedi soir repas offert

Tarif : 120€ le stage – 100€ si au delà de 10 personnes

Max : 15 personnes.

Sur réservation..

2023-07-29 10:00:00 fin : 2023-07-30 17:00:00. .

8 rue de la Croix de Figur NESTIER

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Singing and vocal technique course with the choir director of Les Timbrés de la voix (choir in Lannemezan) in good spirits and professionalism.

Spanish lunch

Saturday evening meal on offer

Price: 120? for the course – 100? if more than 10 people

Max: 15 people.

Reservations required.

Un curso de canto y técnica vocal con el director del coro Les Timbrés de la voix (coro con sede en Lannemezan), en un ambiente relajado y profesional.

Comida española

Cena del sábado

Precio: 120? para el curso – 100? para más de 10 personas

Máximo: 15 personas.

Reserva obligatoria.

Praktikum für Gesang und Stimmtechniken mit der Chorleiterin Les Timbrés de la voix (Chor in Lannemezan) in guter Stimmung und Professionalität.

Spanische Herberge am Mittag

Samstagabend kostenloses Essen

Preis: 120? pro Kurs – 100? bei mehr als 10 Personen

Max: 15 Personen.

Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65