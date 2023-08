Concert Aymeric Jullien 8 rue de la côte La Chaise-Dieu, 2 septembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Aymeric Jullien chante ses propres compositions ainsi que des chants lyriques sur du Vivaldi, Purcel, Handel, Cacini, Mozart et Baudelaire dans la Galerie d’art « En plein coeur »..

2023-09-02 17:00:00 fin : 2023-09-02 18:00:00. .

8 rue de la côte Galerie d’art « En plein coeur »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Aymeric Jullien sings his own compositions as well as lyrical songs on Vivaldi, Purcel, Handel, Cacini, Mozart and Baudelaire in the « En plein coeur » art gallery.

Aymeric Jullien canta sus propias composiciones, así como canciones líricas a Vivaldi, Purcel, Haendel, Cacini, Mozart y Baudelaire en la galería de arte « En plein coeur ».

Aymeric Jullien singt seine eigenen Kompositionen sowie lyrische Gesänge zu Vivaldi, Purcel, Handel, Cacini, Mozart und Baudelaire in der Kunstgalerie « En plein coeur ».

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay