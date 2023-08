Exposition « Pas d’âge pour l’ heureux passage » 8 rue de la côte La Chaise-Dieu, 1 septembre 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Exposition « Pas d’âge pour l’heureux passage »

Photographies de Ludivine Pinagol, sculptures de Lise Sourice et peintures de Marie Jullien.

Vernissage en présence des artistes le 1er septembre à 18h.

2023-09-01 15:00:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. .

8 rue de la côte Galerie d’art « En plein coeur »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition « Pas d’âge pour l’heureux passage » (No age for happy passage)

Photographs by Ludivine Pinagol, sculptures by Lise Sourice and paintings by Marie Jullien.

Opening in the presence of the artists on September 1 at 6 pm

Exposición « Pas d’âge pour l’heureuse passage

Fotografías de Ludivine Pinagol, esculturas de Lise Sourice y pinturas de Marie Jullien.

Inauguración en presencia de los artistas el 1 de septiembre a las 18.00 h

Ausstellung « Kein Alter für den glücklichen Übergang »

Fotografien von Ludivine Pinagol, Skulpturen von Lise Sourice und Gemälde von Marie Jullien.

Vernissage in Anwesenheit der Künstlerinnen am 1. September um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay