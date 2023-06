Exposition Des charges sauvages 8 rue de la côte La Chaise-Dieu, 22 juin 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

Découvrez l’exposition « des charges sauvages » du 22 juin au 23 juillet avec les artistes Katya de Nörd, Léa Decants, Armel Jullien et Aymé de Saint-Ultrey à la galerie En plein coeur. Entrée libre..

2023-06-22 à ; fin : 2023-07-23 . .

8 rue de la côte Galerie d’art « En plein coeur »

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the exhibition « des charges sauvages » from June 22 to July 23 with artists Katya de Nörd, Léa Decants, Armel Jullien and Aymé de Saint-Ultrey at galerie En plein coeur. Free admission.

Descubra la exposición « cargas salvajes » del 22 de junio al 23 de julio con los artistas Katya de Nörd, Léa Decants, Armel Jullien y Aymé de Saint-Ultrey en la galería En plein coeur. Entrada gratuita.

Entdecken Sie die Ausstellung « des charges sauvages » vom 22. Juni bis 23. Juli mit den Künstlern Katya de Nörd, Léa Decants, Armel Jullien und Aymé de Saint-Ultrey in der Galerie En plein coeur. Eintritt frei.

