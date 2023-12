Cycles de conférences du Parc : Agriculture 8 rue de la collégiale Eymoutiers, 4 décembre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

En l’espace de quelques décennies, l’agriculture et les paysages de la Montagne limousine ont connu d’importantes et rapides mutations. Toutefois, le processus de développement agricole en cours depuis les années 1950 rencontre aujourd’hui un certain nombre de limites, qu’il s’agit de mettre en évidence afin d’identifier, en contrepoint, le potentiel de pistes de développement alternatives, fondées sur une meilleure valorisation des ressources locales et plus adaptées à un contexte de changement climatique. Intervenant : Nathan Morsel, doctorant en agro-économie et salarié de l’APML. Apéritif offert après la conférence..

2023-12-12 fin : 2023-12-12 . .

8 rue de la collégiale Mairie

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In the space of just a few decades, the agriculture and landscapes of the Limousin mountains have undergone rapid and significant change. However, the agricultural development process underway since the 1950s is now encountering a number of limitations, which need to be highlighted in order to identify, as a counterpoint, the potential of alternative development paths, based on better valorization of local resources and better adapted to a context of climate change. Speaker: Nathan Morsel, PhD student in agro-economics and APML employee. Aperitif offered after the conference.

En tan sólo unas décadas, la agricultura y los paisajes de las montañas del Lemosín han experimentado cambios importantes y rápidos. Sin embargo, el proceso de desarrollo agrario en curso desde los años 50 tropieza actualmente con una serie de limitaciones que conviene poner de relieve para identificar, como contrapunto, el potencial de vías de desarrollo alternativas, basadas en una mejor explotación de los recursos locales y mejor adaptadas a un contexto de cambio climático. Ponente: Nathan Morsel, doctorando en agroeconomía y empleado de la APML. Aperitivo ofrecido tras la conferencia.

Innerhalb weniger Jahrzehnte haben die Landwirtschaft und die Landschaften der Montagne Limousine bedeutende und schnelle Veränderungen erfahren. Der seit den 1950er Jahren laufende Prozess der landwirtschaftlichen Entwicklung stößt heute jedoch auf eine Reihe von Grenzen, die es aufzuzeigen gilt, um als Gegenpol das Potenzial alternativer Entwicklungspfade zu ermitteln, die auf einer besseren Nutzung der lokalen Ressourcen beruhen und besser an den Klimawandel angepasst sind. Referent: Nathan Morsel, Doktorand in Agrarökonomie und Mitarbeiter der APML. Kostenloser Aperitif nach der Konferenz.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Portes de Vassivière