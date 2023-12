Conférence UPE : La banalisation des cours d’eau du Limousin 8 rue de la Collégiale Eymoutiers, 4 décembre 2023, Eymoutiers.

Conférence sur la banalisation des cours d’eau du Limousin, donnée par Mr Sébastien Versanne-janodet, Directeur de la Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

8 rue de la Collégiale Mairie

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Mr Sébastien Versanne-janodet, Director of the Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze, on the trivialization of Limousin’s waterways.

Conferencia del Sr. Sébastien Versanne-janodet, Director de la Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze, sobre la degradación de los ríos en el Lemosín.

Vortrag über die Banalisierung der Wasserläufe im Limousin, gehalten von Herrn Sébastien Versanne-janodet, Direktor des Maison de l’Eau et de la Pêche de la Corrèze (Haus des Wassers und der Fischerei im Departement Corrèze).

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Portes de Vassivière