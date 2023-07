Exposition : Points de vue d’Eymoutiers 8 rue de la collégiale Eymoutiers, 14 juillet 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Cette exposition propose de découvrir différents points de vue d’Eymoutiers à travers des peintures et des dessins..

2023-07-14 fin : 2023-08-15 18:00:00. .

8 rue de la collégiale

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This exhibition presents different views of Eymoutiers through paintings and drawings.

Esta exposición presenta diferentes visiones de Eymoutiers a través de pinturas y dibujos.

Diese Ausstellung bietet die Möglichkeit, anhand von Gemälden und Zeichnungen verschiedene Blickwinkel auf Eymoutiers zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Portes de Vassivière