Renata en concert (chanson française) 8 Rue de la Chouette Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Renata en concert (chanson française) 8 Rue de la Chouette Dijon, 21 janvier 2024, Dijon. Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 . Renata propose au public un bouquet de chansons personnelles qui sont autant de jolies confidences, des chansons qui lui tiennent à cœur, et qui chantent la vie.

À l’accompagnement piano : Francis Harbulot.

Avec le soutien de la ville de Dijon. Tarif : 6€

Réservation souhaitée : par mail contact@confidences-chanson.fr ou par téléphone au 03 80 41 31 40. EUR.

8 Rue de la Chouette Hôtel de Vogüé

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-21 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Code postal 21000 Lieu 8 Rue de la Chouette Adresse 8 Rue de la Chouette Hôtel de Vogüé Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville 8 Rue de la Chouette Dijon Latitude 47.3226 Longitude 5.04216 latitude longitude 47.3226;5.04216

8 Rue de la Chouette Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/