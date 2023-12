Jazz Conte – Caverne aux histoires 2023 8 Rue de la Chouette Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

26 décembre 2023

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-30 . Pour la 12e année, la Compagnie des Contes profite de la période de fin d’année – propice à la convivialité et l’envie de se retrouver – pour insuffler un peu d’imaginaire supplémentaire dans la Cité des ducs, au cœur d’un bâtiment classé aux monuments historiques, l’hôtel de Vogüé. Cinq jours durant, conteurs, musiciens – parfois simultanément d’ailleurs – rassemblent petits et grands Dijonnais autour d’histoires variées et de musique jazz ou classique. Programme complet : https://ciecontes.wixsite.com/caverne/les-spectacles

Réservation conseillée au 07 83 45 17 73. .

8 Rue de la Chouette Hôtel de Vogüé

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

